Turista belga si sloga la caviglia lungo il sentiero ciclabile

TRIESTE - Tra le 13 e le 14 la stazione di Trieste del Soccorso alpino ha aiutato i sanitari dell'ambulanza a soccorrere una turista belga del 1969 che lungo un sentiero nei pressi della cilcabile Cottur scendendo si è slogata una caviglia non riuscendo più a proseguire. La donna è stata soccorsa il suo arto è stato steccato ed è stata accompagnata alla ambulanza arrivata nei pressi.



Forni di Sopra

Una comitiva di 14 persone ha chiesto aiuto poco prima.delle 14 attivando il.Nue112 e riferendo di aver perso il.sentiero in quota tra il.Ricovero Francescutto e Forcella.Chianseveit, nelle Alpi Carniche Occidentali. Le squadre della.stazione di Forni di Sopra si stanno portando in quota connl'aiuto dell'elicottero della Protezione Civile. Allegata mappa



MOGGIO Udinese

Poco prima delle 15 è stata attivata la stazione di Moggio Udinese per il recupero di due persone di cui una con un trauma alla caviglia nel rio Simon.