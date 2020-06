Turismo in Veneto devastato dal Coronavirus: danni per 780 milioni di euro

VENEZIA - Gli effetti negativi derivanti dall’emergenza sanitaria “coronavirus” sono molteplici e straordinari. Ecco i dati raccolti ed elaborati da Veneto Lavoro.



Il Prodotto interno lordo

Le previsioni per il PIL veneto disegnano una brusca contrazione nel 2020 (-7,1%), leggermente più intensa rispetto a quanto previsto a livello medio nazionale (-6,5%). Per i consumi delle famiglie in Veneto, dopo la timida dinamica del 2019, si stima una diminuzione pari a -5,3% e per gli investimenti addirittura -13,1%. Il PIL pro capite in Veneto a fine 2020 perderà in valore oltre 2.000 euro per abitante.



Le Imprese

Le imprese Venete attive a inizio 2020 sono 430.266 e rappresentano l’8,4% del tessuto imprenditoriale nazionale. La dinamica imprenditoriale a fine 2019 mostra una leggera contrazione sia a livello congiunturale che tendenziale: Veneto e Italia chiudono il quarto trimestre 2019, rispettivamente, con un -0,4% e -0,2% rispetto al trimestre precedente e con un -0,6% e -0,3% rispetto al quarto trimestre del 2018



La produzione industriale

A marzo 2020 Istat stima che la produzione industriale per il manifatturiero diminuisca complessivamente del 31,2% rispetto a marzo dello scorso anno, la maggiore diminuzione della serie storica disponibile (che parte dal 1990), superando i valori registrati nel corso della crisi del 2008-2009. Tutti i principali settori di attività economica registrano variazioni negative rispetto a marzo 2019. Le più rilevanti sono quelle della fabbricazione di mezzi di trasporto (-52,6%), delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-51,2%), della fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. (-40,1%) e della metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-37,0%) mentre il calo minore si registra nelle industrie alimentari, bevande e tabacco (-6,5%).



Le attività potenzialmente attive

Le attività produttive che rimarrebbero aperte sarebbero circa il 41% del totale e coinvolgerebbero circa il 45% dei lavoratori. L’8,6% delle unità locali venete, impiegano il 3,4% degli addetti e produrrebbero circa il 3% del valore aggiunto privato. A livello economico le unità produttive con permesso di apertura contribuiscono al 44,5% del fatturato del settore imprenditoriale privato e circa al 49% del valore aggiunto privato.



Il Turismo: i primi mesi del 2020

Dopo un 2019 con cifre record per il turismo veneto (oltre 20 milioni di arrivi e oltre 71 milioni di presenze, cioè di pernottamenti), l’anno 2020 è iniziato con un gennaio caratterizzato da incrementi importanti sia di arrivi (+9,7%) che di presenze (+8,1%). I primi segni della pandemia cominciano a mostrarsi a fine febbraio: i primi dati parziali e provvisori di febbraio 2020 indicano una contrazione degli arrivi (circa -7,6%) e viceversa un aumento delle presenze (+2,4% circa), dovute principalmente all’attrattività del comprensorio montano, beneficiario di una buona stagione sciistica fino al 22 febbraio. Il primo bimestre totalizza così un +0,5% degli arrivi e un +5,2% delle presenze. Si deve tenere presente, però, che la rilevazione di febbraio non è ancora conclusa, né sono conclusi i controlli dei dati inseriti.



Data la situazione, gli alberghi e i campeggi che sono riusciti a fornire il dato sui propri movimenti , evidenziano forti cali, pari a circa a -90% degli arrivi e delle presenze a marzo e prossimi al -100% ad aprile.



Supponendo una capacità di spesa degli stranieri e un’attrattività del territorio uguale a quella dello scorso anno, si potrebbe stimare che i mancati introiti da parte del turismo estero per il bimestre marzo-aprile siano di circa 780 milioni di euro. Se, sotto le stesse ipotesi, si aggiungono le spese dei turisti italiani, si arriva a oltre 1 miliardo di euro.



Il Mercato del Lavoro: l’impatto COVID-19

Nel periodo tra il 23 febbraio 2020, giorno in cui sono entrate in vigore le prime misure di contrasto alla diffusione del coronavirus, e il 6 maggio 2020, l’impatto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato in Veneto una perdita di posizioni di lavoro dipendente, rispetto a quanto osservato nel corrispondente periodo del 2019, attorno alle 55.000 unità (quasi 6.000 posizioni a settimana), un valore prossimo al 3% dell’occupazione dipendente in regione.



Nei primi giorni di maggio, quando sono iniziate ad attenuarsi le misure di lockdown, si rilevano segnali di arginamento della caduta occupazionale. Il saldo tra assunzioni e cessazioni iniziato positivamente nel 2020 si blocca: in queste dieci settimane il saldo del lavoro dipendente è negativo, ovvero sono -22.200 posizioni lavorative contro quello positivo registrato, invece, nello stesso periodo nel 2019 (+35.000 unità).



Questo risultato è completamente imputabile al crollo delle assunzioni (-58,4% rispetto l’analogo periodo 2019), mentre le cessazioni sono diminuite del 21%, come conseguenza del minor numero di stipule di contratti a tempo determinato. Risultano coinvolti tutti i contratti, in particolare sono fortemente in perdita quelli a termine che includono anche la componente dei lavoratori stagionali le cui assunzioni sono diminuite del 68%.



Nel periodo 23 febbraio/6 maggio tutti i settori hanno registrato pesanti perdite anche se con intensità diverse: la variazione percentuale delle assunzioni in queste ultime dieci settimane, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è pari a -3,6% per l’agricoltura, -48,6% per l’industria, -69,7% per i servizi.



Particolarmente grave la situazione del settore turistico, fortemente caratterizzato dalla domanda di lavoro a termine, che da solo spiega il 45% della contrazione occupazionale: nei primi mesi di emergenza sanitaria, le assunzioni a tempo indeterminato sono diminuite del 79%, mentre quelle a tempo determinato dell’87%. Il calo delle assunzioni è stato più rilevante per quei settori classificati dal Governo come non essenziali e di conseguenza sottoposti a chiusura forzata: nel periodo 23 febbraio-19 aprile, per questi settori, le assunzioni, infatti, sono diminuite del 72% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per i settori essenziali si sono “perse” 50,5% delle assunzioni.



Il Presidente di Apindustria Venezia Marco Zecchinel commenta: “I dati evidenziano due aspetti principali. Da un lato che la crisi generata dall’emergenza covid può essere superata solo attraverso la capacità delle imprese di generare valore e quindi è necessario porre il tema delle aziende al centro del dibattito politico.



Dall’altro riscontriamo che l’idea che la crisi sia uguale per tutti, da nord a sud e trasversale ad ogni settore economico è sbagliata. Il settore del turismo pagherà un prezzo molto più alto e le Regioni dove il peso del turismo è più importante subiranno contraccolpi occupazionali molto più gravi rispetto a quelle con maggiore vocazione manifatturiera”.