Turismo: Gardaland visitatori in aumento del 20%

"Di settimana in settimana stiamo registrando un aumento di circa il 20% di visitatori e questo ci rende ottimisti anche per le previsioni di affluenza dei prossimi mesi". Lo ha detto l'amministratore delegato di Gardaland, Aldo Maria Vigevani, annunciando che il Parco ha avuto il nullaosta per aumentare la capienza massima giornaliera e, conseguentemente, ha deciso di prolungare fino alle 22 l'orario di apertura. "La prefettura ha infatti dato l'autorizzazione per un aumento del limite massimo degli ingressi giornalieri, che è passato da 10mila a 15mila persone" ha spiegato Vigevani. "Il prolungamento dell'orario di apertura, l'aumento della capienza massima e l'apertura di nuove attrazioni ci ha permesso di assumere 200 persone in più" ha concluso l'ad del più grande parco divertimenti d'Italia. Dal 13 agosto sarà riaperto anche Gardaland Sea Life Aquarium.