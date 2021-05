Turismo: arrivati a Jesolo i primi ospiti tedeschi stagione

JESOLO - E' ancora la spiaggia di Jesolo a dare il via alla stagione balneare con i primi ospiti stranieri, una coppia di turisti tedeschi, i coniugi Rudolf e Zoia Denzler, arrivati dalla città di Hirschaid, in Baviera.



Sono alloggiati all'hotel Cavalieri, conosciuto come 'l'hotel dei tedeschi', perchè tradizionalmente frequentato dalla comunità germanica.



Rudolf e Zoia, rilassati sul bordo piscina dell'albergo, aperitivo sul tavolo, hanno spiegato di essere arrivati sul litorale italiano senza nessun problema per quanto riguarda le misure anti-Covid. Alla frontiera, hanno spiegato, è stato chiesto loro dove si recavano in Italia, e nulla più.



"Quando abbiamo deciso di prenotare il soggiorno a Jesolo ? Solo una settimana fa" risponde l'uomo.



"Non avremmo mai rinunciato alla vacanza a Jesolo - aggiunge - semmai avremmo solo posticipato l'arrivo, sulla base delle regole stabilite per il contrasto del Covid".



I due sono da tra i turisti tedeschi più affezionati del litorale di Jesolo, che frequentano da circa 30 anni..