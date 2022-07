Turismo, ad agosto parte il sistema di prenotazione a Venezia

VENEZIA - Gli assessori del Comune di Venezia Michele Zuin e Simone Venturini presenteranno nel pomeriggio di oggi alla stampa il sistema sperimentale di prenotazione e contributo per accedere al centro storico lagunare.

La prenotazione partirà dal primo agosto sul sito municipale 'Venezia Unica' ed è basata su un qrcode che sarà assegnato al momento del pagamento. Lo stesso Zuin ha annunciato anche l'aumento delle tariffe per il trasporto pubblico nella città lagunare a partire dal prossimo settembre, e contestualmente ha anticipato uno dei 'vantaggi' della prenotazione.

Se il biglietto turistico passerà da 7,50 a 9,50 euro (per una corsa da 75 minuti), chi prenoterà l'accesso alla città con almeno un mese di anticipo potrà godere di una riduzione tra i 4 e i 5 euro sui titoli plurigiornalieri, e di 2 euro sul singolo biglietto. Stesso meccanismo sarà applicato anche per il garage comunale, con la tariffa giornaliera che sarà ridotta da 35 a 30 euro. Le novità non interesseranno i turisti che si recheranno in città nei mesi di luglio e agosto, e partiranno in maniera effettiva a partire dal mese di settembre.

Il contributo d'accesso per i turisti che arriveranno in giornata a Venezia partirà dal 16 gennaio 2023. Lo ha annunciato l'assessore comunale al turismo Simone Venturini.

"Il tema della prenotazione della città di Venezia è talmente importante, che c'è un primo principio di attuazione". Lo ha detto oggi l'assessore comunale al Bilancio, Michele Zuin. La sperimentazione prenderà il via dal 1 agosto, ma sarà slegata, per il momento, dall'introduzione del contributo d'accesso, che entrerà invece in vigore a partire dal 16 gennaio 2023. L'idea è quella di garantire sconti per spostarsi all'interno della città con i mezzi, ma anche sul circuito culturale di Venezia, a chi deciderà di prenotare la propria visita almeno 30 giorni prima dalla data di arrivo a Venezia. "Abbiamo pensato che per iniziare ad abituare la gente a pensare che forse è meglio prenotare o cercare di accedere alla città con un certo anticipo, - ha aggiunto Zuin - dall'1 agosto, chi è senza Carta Venezia, potrà acquistare i biglietti del trasporto pubblico usando le stesse tariffe in vigore oggi, rispetto a quelle nuove, aumentate, che partiranno dall'1 settembre", e quindi 30 giorni prima dell'entrata in vigore della misura.