Turetta sotto interrogatorio in carcere da cinque ore

VERONA - È in corso da oltre cinque ore nel carcere Montorio di Verona l'interrogatorio, davanti al pm di Venezia Andrea Petroni, di Filippo Turetta arrestato per omicidio volontario aggravato e sequestro di persona per la morte di Giulia Cecchettin. Oggi il 21enne ha deciso di parlare e rispondere alle domande, mentre davanti al gip tre giorni fa aveva rilasciato solo dichiarazioni spontanee.

