Turetta rinuncia all'udienza preliminare, va a processo

VENEZIA - Filippo Turetta rinuncia all'udienza preliminare davanti al gup prevista il 16 e 18 luglio prossimi e accetta di andare direttamente a processo in Assise per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Lo annuncia all'ANSA il suo avvocato difensore, il prof Giovanni Caruso. La decisone, spiega, "consegue ad un percorso di maturazione personale del gravissimo delitto commesso, e alla volontà che la giustizia faccia il proprio corso nei tempi più rapidi possibili e nell'interesse di tutti". La difesa inoltre non chiederà per l'imputato la perizia psichiatrica, "ovviamente impregiudicata ogni diversa valutazione della Autorità Giudiziaria".

Caruso, in una successiva nota, precisa che "non è intenzione della difesa, né di Filippo Turetta, contrariamente a quanto preannunciato senza titolo e a sproposito dalla grancassa mediatico-giudiziaria chiedere che l'imputato venga sottoposto a perizia psichiatrica". Il legale del 22enne accusato del femminicidio di Giulia Cecchettin, sottolinea che la comunicazione odierna "è giustificata al solo fine di prevenire possibili speculazioni, e i processi alle intenzioni in ordine alle scelte difensive. Filippo Turetta, esercitando il diritto previsto dall'art. 419 co. 5 del c.p.p., ha deciso, d'intesa con i suoi difensori, di rinunciare all'udienza preliminare già fissata per le date del 15 e 18 luglio prossimi".



Legale Cecchettin: "Il processo potrebbe essere veloce"

"Noi non ci permettiamo di commentare una scelta tecnica che percorre un diritto garantito dalla legge. Non ci meraviglieremmo peraltro se in fase dibattimentale si percorresse la via della speditezza, con il consenso all'acquisizione di atti di indagine o parti di esse, nell'ottica di una definizione veloce del processo per un omicidio così efferato". E' il commento dell'avvocato Stefano Tigani, legale della famiglia di Giulia Cecchettin, interpellato dall'ANSA sulla decisione della difesa di Filippo Turetta di rinunciare all'udienza preliminare. "Prendiamo atto - aggiunge Tigani - del percorso di maturazione che l'imputato afferma di aver intrapreso, dato che nel corso dell'interrogatorio ci pare si fosse invece manifestato molto più attento e lucido sulla strategia da percorrere", conclude.