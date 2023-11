Turetta nel carcere dov'è rinchiuso Benno Neumair 

VERONA - Il carcere di Montorio, dove da oggi è rinchiuso Filippo Turetta, è una struttura detentiva che (come altre) soffre del sovraffollamento, ma è riconosciuto come un istituto ben strutturato, in cui vengono svolte molte attività 'trattamentali' rieducative, finalizzate al reinserimento sociale. Non sfugge tuttavia alla piaga peggiore: i suicidi. Nell'ultimo anno se ne sono registrati tre fra i detenuti: il 13 agosto, un 44enne che non aveva mai mostrato segnali di disagio, è morto per una sospetta overdose di farmaci; i 10 novembre scorso un uomo si era impiccato in cella; soccorso da agenti di Polizia penitenziaria e dai sanitari, era morto il giorno dopo all'ospedale.

L'ultimo suicidio è avvenuto il 20 novembre, quando si è tolto la vita un 25enne. Il carcere, spiegano gli operatori, è una struttura che destabilizza, nella quale il "male di vivere" è ampliato, diventando per alcuni soggetti insopportabile. Al contrario, invece, può essere vissuto da altri detenuti come un 'contenitore' che protegge dallo stress emotivo. Qui a Montorio si trova da alcuni mesi anche un altro protagonista di un clamoroso caso di cronaca degli ultimi tempi: Benno Neumair, il 33enne bolzanino condannato dalla Corte d'Appello all'ergastolo per il duplice omicidio e l'occultamento dei cadaveri dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair. L'uomo era stato trasferito a Montorio, dopo il processo di primo grado, nell'agosto scorso, in attesa dell'appello, celebrato il 30 ottobre. Il carcere di Montorio ha quattro sale colloqui, 11 aule per attività, due biblioteche, una ludoteca, una palestra, un'officina. E' situato a est di Verona, circa 6 chilometri dal centro cittadino, tra i quartieri di San Michele Extra e di quello collinare di Montoio.

E' stato aperto nell'aprile 1995, sostituendo la vecchia struttura del Campone, una ex caserma di fanteria dell'epioca austriaca. Il sito del ministero della Giustiza spiega che ha una capienza di 335 posti, ma ospita attualmente circa 530 detenuti. Ancor prima che avvenisse il trasferimento dal Campone, le celle di circa 13 metri quadri di spazio, comprensivo di servizi igienici, previste per ospitare una sola persona, erano state dotate di 2 posti letto, in seguito di 3, e oggi di 4. La sicurezza è garantita da 318 agenti di polizia penitenziaria effettivi, contro i 380 previsti. Sul sito del Comune di Verona, si legge ancora che vi sono all'interno 4 sezioni definite 'comuni': una di esse ospita persone 'isolate', più un'area per le detenute donne. I numeri delle alla sezioni comuni 'isolati' e donne' variano di giorno in giorno. Una sezione speciale è riservata ai semi-liberi, che possono recarsi all'esterno per motivi di lavoro. All'interno si svolgono corsi di alfabetizzazione, e sono attive una scuola elementare ed una media.

Direttrice carcere, Turetta 'è normale e tranquillo'

"Facciamo quello - ha proseguito Gioieni - che normalmente si fa, non c'è niente da raccontare. È una persona normale". Precisando di non essere "in grado di esprimere un giudizio" sulle sue condizioni psicologiche, la direttrice ha aggiunto che Turetta è stato trattato "come tutti i nuovi giunti che arrivano" secondo "le procedure normali per tutti. Attenzione, cautela, visita medica, immatricolazione, le procedure normali". Gioieni ha sottolineato quindi che "nessun detenuto rimane in infermeria. Ci sono delle procedure per i nuovi giunti che l'amministrazione penitenziaria ha per il pericolo suicidi, le poniamo in atto per tutti. Sempre secondo le nostre procedure adottiamo poi una serie di cautele gestionali, l'amministrazione cerca di fare un'attività di trattamento individualizzato, pone tutte le cautele insieme alla visita sanitaria, solo questo", ha concluso.