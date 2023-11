Turetta: "Ho pensato di farla finita, non ho avuto coraggio"

VIGONOVO - Filippo Turetta ha cercato "più volte di farla finita" nel corso della sua fuga ma di non avere avuto il coraggio di farlo. La confessione emerge dal verbale di interrogatorio alle autorità tedesche. Agli investigatori che lo hanno fermato, Turetta ha ammesso di aver "ammazzato la mia fidanzata" e di aver cercato "di farla finita ma non ho avuto il coraggio".

Quando è stato arrestato in Germania aveva delle evidenti macchie di sangue sui vestiti e diverse ferite alle mani e alle caviglie. E' uno dei particolari emersi dalla confessione dell'ex fidanzato di Giulia Cecchettin alla polizia tedesca. Il ragazzo avrebbe detto subito agli agenti che lo hanno fermato di aver ucciso la 22enne parlando in inglese.



Cirnelli perito di parte della famiglia Cecchettin

L'anatomopatologo Antonello Cirnelli è stato nominato perito di parte della famiglia di Giulia Cecchettin. Il medico si era occupato, sabato scorso, per conto della Procura di Pordenone, dell'ispezione esterna sulla salma della studentessa padovana subito dopo il rinvenimento del corpo nei boschi sopra Barcis. Siccome la titolarità dell'indagine è in capo alla Procura di Venezia, in quanto il primo reato accertato è il sequestro di persona, l'incarico di eseguire l'autopsia per la pubblica accusa sarà assegnato a un professionista locale. Questa mattina, verificata l'assenza di motivi ostativi, visto che Cirnelli aveva comunque avuto parte attiva nell'inchiesta, è stata autorizzata l'assunzione del nuovo incarico per conto della famiglia, che sarà formalizzato nelle prossime ore.

L'autopsia

L'autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin sarà eseguita il primo dicembre alle 9 all'Istituto di anatomia patologica della clinica universitaria di Padova. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine all'inchiesta. All'esame parteciperà, tra gli altri, anche l'anatomopatologo Antonello Cirnelli nominato oggi come perito della famiglia Cecchettin. Gli altri professionisti incaricati dell'esame, da parte della Procura di Venezia, e dell'indagato Filippo Turetta, saranno indicati nei prossimi giorni.

