Turetta in carcere, 'un ragazzo di 23 anni distrutto' 

VERONA - "Turetta? E' un ragazzo di 23 anni distrutto", un giovane detenuto "con evidenti problemi psicologici". Sono le immagini del detenuto Filippo Turetta restituite dalle fonti del carcere di Montorio a Verona, da chi ogni giorno, per lavoro o volontariato, ha a che fare con la settantina di reclusi della 'terza sezione', quella di chi sta pagando per i reati più gravi e odiosi: omicidi, violenze sessuali, 'codici rossi'. E' rimasto in silenzio ieri Turetta, mentre in aula ascoltava la sentenza di ergastolo, e non ha parlato neppure dopo, quando la Polizia penitenziaria lo scortava dentro il cellulare nel viaggio di ritorno a Verona, dove ha trascorso la prima notte con un orizzonte di carcere a vita. Come tutti nella terza sezione, Turetta condivide la cella con altri compagni; non lavora - questa sezione non prende parte alle attività lavorative - e nei lunghi giorni fa poco o nulla.

Frequenta un corso di perfezionamento di inglese, legge libri, e pare stia imparando a suonare uno strumento, forse per entrare nella band musicale dell'istituto. I detenuti della 'terza', spiegano dal carcere, sono invisi agli altri reclusi, che durante l'ora d'aria li prendono di mira con insulti e fischi dalla altre sezioni. Con il passare dei mesi l'eco mediatica che accompagnava Turetta è venuta meno a Montorio; così anche le visite che può ricevere sono entrate nella routine comune: per la 'terza' i giorni di visita sono il primo martedì, il primo giovedì, e il secondo e quarto sabato del mese. I familiari devono prenotare via mail il colloquio, che viene poi annunciato il giorno prima al detenuto. Gli incontri di Filippo con i genitori ed il fratello non sarebbero stati molto frequenti negli ultimi tempi. "Rendersi conto di quello che ha fatto, non l'ergastolo, sarà la sua più grande condanna" dicono da Montorio.