Tunisia, kamikaze si fa esplodere vicino all'ambasciata Usa

Un kamikaze si è fatto esplodere vicino all'ambasciata americana a Tunisi. L'attentatore era a bordo di una motocicletta. L'emittente tunisina Radio Mosaique lo ha descritto come un militante, senza aggiungere dettagli. L'esplosione ha causato cinque feriti tra gli uomini di sicurezza, mentre non ci sarebbero vittime a parte l'attentatore.



L'ambasciata degli Stati Uniti a Tunisi ha invitato via twitter a evitare il perimetro dell'attentato. Lo staff diplomatico ha quindi spiegato che personale di emergenza sta affrontando la situazione.



L'ambasciata di Washington a Tunisi si trova nel quartiere di Berges du Lac, dove sono collocate diverse sedi diplomatiche.