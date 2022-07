Tumori, inaugurata l'unità 'Presa in carico del paziente' a Oderzo

ODERZO - Il Presidente della Regione, Luca Zaia, ha inaugurato oggi, all'ospedale di Oderzo (Treviso), la nuova unità semplice dipartimentale di Presa in Carico del Paziente Oncologico. La struttura, costata 150 mila euro, è dedicata all'oncologo Sergio Pessa, scomparso a 68 anni.

"Nell'oncologia - ha detto Zaia - il Veneto investe come nessuno in Italia. Eroghiamo ad esempio cure innovative dal costo di 80-100 mila euro a prestazione al solo costo del ticket che non si ricevono nemmeno in America o Australia. Dal punto di vista organizzativo abbiamo fatto la scelta della rete, che sta dando grandi risultati. Grazie alla Rete Oncologica Veneta ogni malato, in qualsiasi parte del Veneto sia curato, riceve le stesse attenzioni, terapie e medicinali, perché tutte le conoscenze sono condivise in rete tra i vari reparti. Qui a Oderzo parte un servizio prezioso, sia per collaborare all'attività di Treviso, sia per offrire le cure e l'assistenza necessaria ai malati dell'area".

Il progetto ha gli obiettivi di evitare la "sindrome di abbandono" del paziente oncologico in fase avanzata pre-terminale; creare la continuità terapeutica nell'ambiente ospedaliero, precocemente con il medico palliativista territoriale e con il medico di famiglia; ridurre al minimo la prescrizione di terapie specifiche non utili. Insieme a questa esperienza è stata realizzata una pubblicazione, dal titolo "La mia vita con Te", curata dalla dottoressa Concetta Paolello con il contributo dei pazienti, operatori e del Dg Francesco Benazzi, donata con dedica a Zaia.