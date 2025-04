Tsunami Trump: le Borse asiatiche crollano, petrolio in picchiata

GIAPPONE - Una nuova settimana difficile si è aperta sui mercati finanziari globali, travolti dall’onda lunga dei dazi imposti da Donald Trump. Le Borse asiatiche hanno registrato crolli drammatici nella notte: Tokyo ha perso il 7%, Hong Kong ha ceduto quasi il 10%, Taipei è sprofondata del 9,7%, mentre Shanghai ha chiuso a -6,3%. Le tensioni derivano dall'annuncio di tariffe fino al 50% sulle importazioni da diversi Paesi, tra cui l’India e la Cina. La reazione di Pechino è stata immediata: controdazi del 34% su tutte le importazioni dagli Stati Uniti.

Il presidente USA ha ribadito che i governi stranieri dovranno “pagare un sacco di soldi” per evitare i nuovi dazi, definendoli “medicinali” e necessari per ribilanciare il commercio. Taiwan ha escluso misure di ritorsione, annunciando invece un piano per rafforzare il dialogo con Washington e aumentare gli acquisti di prodotti americani.

In India, l’indice Nifty ha aperto in calo del 3%, mentre Seul ha perso quasi il 5%, e Singapore oltre l’8%. Intanto, sul fronte delle materie prime, continua il calo del prezzo del petrolio: il Wti è sceso a 60,45 dollari al barile (-2,48%) e il Brent a 64,01 dollari (-2,39%).

Il clima di incertezza sarà al centro di un vertice dei ministri europei, mentre la premier Giorgia Meloni si prepara a incontrare le associazioni imprenditoriali e a partire per gli Stati Uniti con l’obiettivo di aprire un tavolo di negoziato.