Trump:"Melania sorridi", la first lady non esegue

"Melania, sorridi". Donald Trump chiede, Melania (non) esegue. Il presidente e la First Lady si sono recati in visita al santuario di Washington dedicato a Papa Giovanni Paolo II. La coppia ha posato per una serie di foto. E mentre il presidente ha esibito un largo sorriso, la moglie ha offerto un'espressione tirata. I video diventati virali sui social mostrano un breve conciliabolo tra il presidente e la First Lady che, dopo le parole del marito, abbozza un sorriso con risultati rivedibili.