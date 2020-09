Trump: "Voglio transizione pacifica, ma posso perdere solo con i brogli"

USA - Donald Trump torna ad insistere sulla possibilità di non riconoscere risultati elettorali a lui avversi, affermando di volere sì "una transizione regolare e bellissima", ma di essere convinto che l'unico modo in cui potrà essere sconfitto da Joe Biden sarà con "un trucco da birbante".

In un comizio la notte scorsa in Virginia, Trump è tornato a ribadire che presunti problemi ed irregolarità del voto per posta potrebbero impedire "elezioni oneste". "Siamo di fronte ad un disastro imminente", ha aggiunto. "Non perderemo a meno che gli altri imbroglino - ha affermato - questo è l'unico modo in cui potremo perdere, se c'è un trucco da birbanti...e dovrà essere in larga scala".

"Vogliamo una transizione amichevole, ma non vogliamo essere imbrogliati - ha concluso, ribadendo quindi la possibilità che non riconoscerà la sconfitta - e noi sappiamo che ci saranno migliaia e migliaia di schede che faranno la differenza attraverso gli imbrogli. Non lo accetteremo!".