Trump tenta di smantellare il Dipartimento dell'Istruzione: pronto un ordine esecutivo

STATI UNITI - Donald Trump è pronto a firmare un ordine esecutivo per ridurre al minimo il Dipartimento dell'Istruzione, spingendone la chiusura "nella misura massima consentita dalla legge". Lo riportano i media americani, citando una bozza del provvedimento. La misura incarica la segretaria Linda McMahon di adottare ogni azione possibile per smantellare il Dipartimento, obiettivo che Trump ha più volte annunciato in campagna elettorale. Tuttavia, per un’eliminazione totale serve il voto del Congresso e almeno 60 senatori favorevoli, un traguardo fuori portata visto che i repubblicani controllano solo 53 seggi.



Il Dipartimento, creato nel 1979, gestisce prestiti studenteschi, fondi per scuole a basso reddito e programmi di supporto per studenti con disabilità. La Casa Bianca punta a tagli drastici al personale e al budget, trasferendo alcune funzioni ad altre agenzie. Trump sostiene che il potere decisionale sull'istruzione debba tornare agli Stati, anche se gran parte del sistema scolastico è già sotto controllo locale.