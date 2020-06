Trump show a Tulsa, il virus diventa "kung flu"

Comizio-show a Tulsa per Donald Trump. In Oklahoma per questioni elettorali, il presidente degli Stati Uniti non solo ha definito il coronavirus "kung flu", ma - spiegano i media americani - ha anche lanciato la provocazione dal palco: gli Usa, ha infatti affermato, dovrebbero "rallentare" i test per il Covid-19 per evitare così un aumento dei casi.

Dichiarazioni che hanno sollevato un polverone, raccontano ancora i media Usa, tanto da costringere la Casa Bianca a intervenire: "Stava chiaramente scherzando per richiamare l'assurda copertura mediatica" della pandemia in corso, ha spiegato alla NBC un alto funzionario. Poco meno di 6.200 persone hanno partecipato sabato sera all'evento elettorale a Tulsa.

Lo ha reso noto il dipartimento dei vigili del fuoco della città, riferisce la Cnn, ma la cifra viene contestata dalla campagna del presidente, che attribuisce la colpa della partecipazione più scarsa del previsto ai media e ai manifestanti 'radicali'. L'arena che ha accolto ieri sera Trump poteva ospitare fino a oltre 19mila persone. Secondo il direttore della comunicazione della campagna, Tim Murtaugh, "12mila persone hanno passato il metal detector", dunque il doppio della cifra fornita dal dipartimento dei vigili del fuoco.