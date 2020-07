Trump: "Pandemia in Usa probabilmente peggiorerà prima di migliorare"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la pandemia di coronavirus negli Stati Uniti probabilmente "peggiorerà prima che migliori". "Probabilmente, purtroppo, peggiorerà prima che migliori, qualcosa che non mi piace dire, ma è così", ha detto Trump nel suo primo briefing stampa alla Casa Bianca sulla pandemia in quasi tre mesi. Il presidente ha anche invitato le persone a indossare la mascherina. "Chiediamo a tutti coloro che non sono in grado di prendere socialmente le distanze, di indossare una mascherina, tenere una mascherina", ha detto. "Che ti piaccia o meno la mascherina, ha un impatto. Avranno un effetto e abbiamo bisogno di tutto ciò che possiamo ottenere".