Trump non vuole più fare il mediatore tra Russia e Ucraina e sblocca invio di armi a Kiev per 50 milioni

L’amministrazione Trump ha notificato al Congresso l’intenzione di autorizzare la vendita diretta di armi all’Ucraina per un valore di 50 milioni di dollari, segnando la prima fornitura di questo tipo dal ritorno del tycoon alla Casa Bianca. La decisione arriva dopo settimane di sospensione degli aiuti militari statunitensi e fa seguito alla firma di uno storico accordo tra Washington e Kiev sulle “terre rare”, che garantisce agli Stati Uniti un accesso privilegiato alle risorse minerarie ucraine, tra cui alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. Il Parlamento ucraino voterà la ratifica dell’intesa l’8 maggio.



L’accordo minerario, salutato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky come “equo” e “storico”, rappresenta il primo risultato concreto dell’incontro in Vaticano tra Trump e Zelensky. Tuttavia, gli esperti avvertono che i benefici economici non saranno immediati: lo sviluppo dei giacimenti richiederà almeno un decennio, complice l’instabilità del Paese e la devastazione delle infrastrutture causata dalla guerra.



Parallelamente, gli Stati Uniti hanno annunciato un cambio di strategia diplomatica, ritirandosi dal ruolo di mediatori formali nei negoziati di pace tra Russia e Ucraina. “Non andremo più in giro a fare i mediatori, sta a Mosca e Kiev sviluppare idee concrete per risolvere il conflitto”, ha dichiarato la portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce. Il segretario di Stato Marco Rubio ha sottolineato che, nonostante alcuni progressi, le posizioni delle parti restano distanti e che serve una svolta rapida, altrimenti Trump potrebbe riconsiderare il coinvolgimento americano nel processo di pace.



Secondo l’intelligence USA, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe modificato la sua strategia, abbandonando la prospettiva di una lunga guerra di logoramento per puntare a obiettivi a breve termine: consolidare il controllo sulle regioni occupate e rilanciare l’economia interna. Washington, però, resta scettica: le proposte americane non hanno ancora trovato il via libera di Mosca e, anche in caso di accordo, la sicurezza dell’Ucraina non sarebbe garantita da nuovi attacchi.



Sul terreno, il conflitto continua ad essere segnato da violenti scambi di attacchi con droni e bombardamenti. Nella notte, la difesa aerea russa ha annunciato di aver abbattuto 121 droni ucraini, la maggior parte dei quali sulla Crimea e sul Mar Nero. Intanto, un raid russo ha colpito la città di Zaporizhzhia, provocando 31 feriti, tra cui due bambini, e danneggiando infrastrutture civili come edifici residenziali, un’università e un impianto ferroviario. Le autorità russe hanno inoltre dichiarato la creazione di una “zona di sicurezza” nei distretti di confine della regione ucraina di Sumy.



Mentre le diplomazie rallentano e le armi tornano a parlare, la guerra in Ucraina sembra tutt’altro che vicina a una soluzione, con entrambe le parti ancora lontane da un compromesso definitivo.