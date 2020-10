Trump e le foto che fanno discutere: riflessi, fogli e orario

USA - Donald Trump al lavoro nonostante il covid. Il presidente, ricoverato al Walter Reed Medical Center, viene immortalato in una serie di foto diffuse dalla Casa Bianca. Trump è impegnato a firmare documenti. Le immagini viaggiano sui social media e, prevedibilmente, vengono vivisezionate da utenti di ogni latitudine. Secondo l’’analisi’ dei file, inviati anche alle testate, si tratterebbe di foto scattate tra le 17.25 e le 17.35 di sabato 3 ottobre. In una foto, Trump indossa la giacca ed è seduto ad un tavolo in una stanza caratterizzata da una porta bianca, davanti a cui sono posizionate le bandiere. Nell’altro scatto, il presidente è in una sala riunioni e non indossa la giacca.

C’è chi evidenzia l’abbigliamento di Trump, privo di qualsiasi dispositivo di protezione: “Un paziente infetto che si aggira per un ospedale diffondendo il virus…”, commentano in molti. Ma c’è chi si spinge oltre e analizza i dettagli: spunta così un riflesso sospetto della manica sinistra della giacca su un tavolo di legno: “Ci sono le cartelline davanti, come è possibile che ci sia il riflesso della manica?”. Nella stessa foto, Trump usa uno degli amati pennarelli per firmare un documento. C’è chi si arma di zoom, ingrandisce l’immagine e sentenzia: “Il foglio è bianco, è tutto finto”. Basta e avanza per alimentare i sospetti di chi dubita che il presidente sia realmente malato e di chi ipotizza una manovra elettorale.