Trump lancia la "Gold Card": cittadinanza Usa ai miliardari

STATI UNITI - Donald Trump annuncia un nuovo piano per attrarre immigrati facoltosi negli Stati Uniti. Lo segnala la Reuters. Il tycoon propone la Gold Card, una via accelerata alla cittadinanza americana per chi è disposto a investire almeno 5 milioni di dollari. "Con questa carta, i ricchi potranno entrare nel nostro Paese, creare posti di lavoro e pagare tasse", afferma Trump, spiegando che il progetto sarà operativo nel giro di poche settimane.



L'ex presidente ipotizza che le grandi aziende possano acquistare la Gold Card per assumere talenti usciti dai college e stima che, se venissero vendute un milione di carte, il governo incasserebbe 5 trilioni di dollari. Alla domanda se anche gli oligarchi russi potranno accedere al programma, Trump risponde: "Perché no? Molti di loro sono persone gradevoli".