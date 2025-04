Trump lancia i dazi: bruciati 2.000 miliardi in Borsa, tonfo globale

MILANO - L’onda d’urto dei nuovi dazi imposti da Donald Trump si è abbattuta come una valanga sui mercati mondiali. Le Borse europee hanno chiuso in profondo rosso: Milano ha registrato un calo del 3,23%, con il Ftse Mib a quota 37.210 punti, minimo da gennaio. A pesare è stato soprattutto il crollo di Wall Street, dove sono andati in fumo 2.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Tra i titoli più colpiti figurano Apple (-7,8%), che ha perso 274 miliardi di dollari, Amazon (-181,9 mld), Nvidia (-143,4 mld), Meta (-143,4 mld), Microsoft e Google (entrambe con -69,1 mld). Il Nasdaq ha ceduto oltre il 5,5%. Male anche i colossi dell’auto con Tesla a -3,5%, General Motors -2% e Ford -1,5%, nonostante l’esclusione temporanea di Canada e Messico dai dazi incrociati.

In Europa, a soffrire sono stati in particolare i titoli industriali e del lusso: Stellantis -5,42%, Prysmian -5,15%, Iveco -3,98%, Moncler -4,36%, Cucinelli -6,51%. Giù anche le banche: Unicredit -6,07%, Intesa -6,02%, Bpm -4,73%. In controtendenza alcuni energetici come Terna (+3,23%), A2a (+3,01%) ed Enel (+2,44%). Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, ha annunciato un «pacchetto forte» di contromisure ma ha sottolineato la volontà di negoziare: «L’Europa non ha iniziato questo confronto». Le prime contromisure risponderanno ai dazi sull’acciaio, ma sono già in fase di definizione ulteriori interventi.

Sui mercati valutari, l’euro è salito a 1,1044 sul dollaro, in rialzo anche la sterlina (+1,2%) e il franco svizzero (+2,1%). In discesa petrolio e gas: il WTI perde il 4% a 68,60 dollari, il Brent -4,1% a 71,89 dollari, mentre ad Amsterdam il gas cala del 3,7% a 39,72 €/MWh. Secondo gli analisti di Lombard Odier, le tariffe USA porteranno le importazioni a livelli record, con inflazione e recessione in vista. La Federal Reserve si prepara a un possibile quarto taglio dei tassi nel 2025, con il tasso che potrebbe scendere fino al 2%.

In Asia la reazione è stata altrettanto negativa. Il Nikkei ha perso il 2,73%, il Topix -3,06%, Hong Kong -1,75%, Shanghai -0,25%. I nuovi dazi USA colpiscono la Cina con tariffe complessive al 54%, mentre per il Giappone l’imposta doganale è del 24%, con conseguenze pesanti per l’industria automobilistica: Toyota -5,4%, SoftBank -4%, Tokyo Electron -3,7%, Mitsubishi UFJ -7%.