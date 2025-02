Trump jr a caccia in Laguna: per la Regione “è tutto a posto” ma Zanoni è dubbioso

VENETO – La Regione ha diffuso una nota ufficiale sulla discussa battuta di caccia del figlio del presidente USA, Dinald Trump jr, nella Laguna di Venezia: in base alle riprese video documentali tra le prede uccise c'è anche un esemplare raro di specie protetta. “In riferimento a quanto affermato dal consigliere regionale Andrea Zanoni circa la procedura amministrativa per il rilascio del tesserino venatorio a favore di cittadini stranieri con residenza estera, si evidenzia che gli Uffici regionali hanno seguito quanto previsto dalla normativa di riferimento – si legge nella nota -, nello specifico l’art. 12, commi 8 e 12 della L. 157/1992 e l’art. 14 della L.R. n. 50/1993, dove è previsto che un qualsivoglia cittadino, dunque sia italiano che straniero con residenza estera, per poter esercitare attività venatoria all’interno dei confini nazionali italiani deve essere in possesso dei seguenti documenti: Porto di fucile per uso caccia (c.d. Licenza di caccia) e Tesserino venatorio rilasciato dalla Regione in cui il soggetto intende praticare l’attività venatoria”.



I chiarimenti proseguono: “Nel caso di specie, la Regione del Veneto rilascia il Tesserino venatorio anche ai cittadini residenti all’estero sulla base della presentazione della seguente documentazione: copia del documento di identità o del passaporto del richiedente; copia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività venatoria nello Stato estero di residenza, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale l’interessato dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio della caccia nello Stato estero di residenza; polizza assicurativa, in lingua italiana e valida in Italia, per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attività venatoria; copia del bollettino di versamento della tassa di concessione regionale a favore della Regione del Veneto di 84 euro; invito scritto in lingua italiana da parte del Concessionario di una Azienda Faunistico- Venatoria o di una Azienda Agro-Turistico-Venatoria il cui territorio ricada all’interno della Regione Veneto. Sulla base della documentazione elencata, e debitamente acquisita dagli Uffici regionali, si rilascia tramite il specifico Sistema Informativo Regionale tramite il tesserino venatorio ai cittadini stranieri con residenza estera. La Regione del Veneto ha inoltre ritenuto di attivare una procedura di verifica tramite la Polizia Venatoria per svolgere gli opportuni approfondimenti del caso”.



L’auspicio è che dagli approfondimenti arrivi qualche chiarimento anche sull’uccisione di una specie protetta, questione sulla quale gli Uffici regionali hanno glissato. Intanto anche l’organizzazione LNDC Animal Protection ha sporto denuncia per la battuta di caccia in particolare per l’uccisione di una “Casarca (Tadorna ferruginea), specie protetta sia dalla normativa europea che da quella italiana”. Analogamente anche LEAL Lega Antivivisezione ha presentato un esposto in procura, come conferma in una nota Gian Marco Prampolini, presidente LEAL. Sulla spinosa vicenda interviene nuovamente il consigliere regionale Andrea Zanoni di Europa Verde (che aveva pubblicamente denunciato l’accaduto) dopo quanto spiegato dall’assessore regionale Corazzari, esprimendo tutti i suoi dubbi.



“Se, come afferma l’assessore Corazzari, i documenti di Donald Trump Jr erano regolari, allora spieghi, senza trincerarsi dietro un generico “tutto a posto”, quale procedura è stata seguita dagli uffici regionali – chiede il consigliere regionale Zanoni -. L’attuale legge regionale sulla caccia, analogamente a quanto previsto dalla legge nazionale – che tra le altre cose recepisce la Direttiva Uccelli- preclude l’esercizio dell’attività venatoria in territorio regionale a chi è privo del tesserino di caccia rilasciato dalla regione. Trattandosi di una condizione indispensabile, accanto al possesso della licenza di caccia e ai necessari propedeutici esami da sostenere per riconoscere le specie cacciabili in territorio europee, non è abbastanza chiaro, e l’Assessore non si è prodigato in dettagli, come Donald Trump Jr abbia potuto esercitare l’attività venatoria. Non risulta che la regione del Veneto abbia una norma analoga a quella della Regione Emilia-Romagna che permette il rilascio del tesserino regionale di caccia ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero dietro presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio venatorio nel Paese di provenienza.



O forse l’Assessore, provenendo da un comune al confine con l’Emilia-Romagna, ha avuto un attimo di confusione tra quali normative regionali applicare? Occorre stare effettivamente molto attenti per orientarsi nel ginepraio di norme e disposizioni regionali fatte a misura di cacciatore: il rischio di incappare in errate applicazioni è sempre dietro l'angolo, anche se il Ministro Nordio ha abrogato il reato di abuso d'ufficio. Per avere chiarezza su tutto questo, ho appena depositato un’interrogazione urgente, perché è davvero incredibile che si possa legittimamente esercitare la caccia in Veneto senza sapere quali specie siano effettivamente cacciabili e quali no in quanto tutelate”.



