Trump interrompe il comizio: "Mettete Pavarotti e ascoltiamo la musica"

OAKS, PENNSYLVANIA (USA) - Durante un comizio tenuto il 15 ottobre 2024 a Oaks, Donald Trump ha sorpreso il pubblico con una richiesta insolita. Interrotto per un'emergenza medica che ha coinvolto due persone svenute tra il pubblico, il candidato repubblicano alle elezioni presidenziali USA 2024 ha chiesto di diffondere la registrazione dell'"Ave Maria" di Luciano Pavarotti.

«Mettete Pavarotti che canta 'Ave Maria', alzate il volume, bello forte», ha esclamato Trump dal palco. Visibilmente infastidito dalle circostanze, ha proseguito: «Non facciamo altre domande, ascoltiamo solo la musica. Chi diavolo vuole sentire altre domande?».

La reazione di Trump, nota per il suo carattere imprevedibile, ha subito attirato l'attenzione dei media, trasformando un momento di emergenza in un’occasione per ribadire il suo stile fuori dagli schemi. Il comizio è ripreso poco dopo, ma la richiesta musicale ha lasciato il segno tra i presenti e sui social media, dove il video dell’intervento è diventato virale.

La notizia sul Washington Post