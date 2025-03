Trump ferma gli aiuti militari all’Ucraina: “Serve un impegno per la pace”

STATI UNITI - Gli Stati Uniti hanno sospeso temporaneamente la consegna di tutti gli aiuti militari destinati all’Ucraina. Lo riporta il New York Times, citando fonti ufficiali del governo americano. La misura arriva dopo lo scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky e una serie di incontri tra il Presidente americano e i vertici della sicurezza nazionale.



Secondo un funzionario della Casa Bianca, confermato anche dalla Cnn, la pausa riguarda tutti gli equipaggiamenti non ancora arrivati in Ucraina, comprese le armi già in transito o ferme nei depositi in Polonia.



"La priorità del Presidente è la pace – ha dichiarato una fonte dell’amministrazione – e i nostri partner devono dimostrare un vero impegno per raggiungerla. Gli aiuti verranno rivisti per assicurare che contribuiscano a una soluzione".



La Fox News, citando un alto funzionario del governo, ha ribadito che la decisione non è una sospensione definitiva, ma una pausa strategica in attesa che Trump valuti la disponibilità dell’Ucraina ad avviare un negoziato con Mosca. Secondo le fonti, il blocco riguarda armi e munizioni per un valore di oltre un miliardo di dollari.