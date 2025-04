Trump entra nel panico. Sospende i dazi per 90 giorni

Donald Trump, in un colpo di scena che ha sorpreso mercati e analisti, ha deciso di congelare per 90 giorni i dazi contro la maggior parte dei paesi, mantenendo però una linea durissima contro la Cina. Con un incremento immediato delle tariffe al 125% sui beni cinesi, il presidente statunitense sembra voler intensificare una guerra commerciale già altamente controversa. Tuttavia, dietro questa mossa si cela un’ammissione implicita: la sua politica sui dazi potrebbe non aver prodotto i risultati sperati.



Il contesto dei dazi e le nuove misure

La decisione di Trump arriva in un momento critico per l'economia globale. Dal suo ritorno alla Casa Bianca, il presidente ha implementato una serie di tariffe senza precedenti, portando il tasso medio ponderato dei dazi statunitensi a livelli mai visti dal 1930, durante l'era della legge Smoot-Hawley. Questo ha incluso aumenti generalizzati del 10% su tutte le importazioni e incrementi specifici contro paesi come Cina, Giappone e Unione Europea.



Le tariffe contro la Cina hanno raggiunto livelli record attraverso una serie di aumenti progressivi che hanno portato il tasso effettivo al 125%. La giustificazione ufficiale è basata su accuse di manipolazione valutaria e pratiche commerciali sleali da parte di Pechino. Tuttavia, economisti e osservatori internazionali denunciano che queste misure non solo sono inefficaci ma rischiano di danneggiare gravemente l'economia statunitense stessa.



Le conseguenze economiche

Le ripercussioni delle politiche tariffarie di Trump sono già evidenti. Secondo il Tax Foundation, le famiglie americane subiranno un aumento medio annuo dei costi pari a 2.100 dollari, mentre le imprese si trovano a fronteggiare interruzioni nelle catene di approvvigionamento e cali nella fiducia degli investitori. Inoltre, Goldman Sachs ha recentemente aumentato le previsioni di recessione negli Stati Uniti al 45%, citando gli effetti diretti delle tariffe sulle spese dei consumatori e delle imprese.



Sul piano internazionale, i partner commerciali degli Stati Uniti non sono rimasti a guardare. La Cina ha risposto con dazi del 104% sui beni americani, mentre Canada e Unione Europea hanno introdotto tariffe equivalenti su acciaio, alluminio e automobili provenienti dagli Stati Uniti. Questa escalation ha innescato un crollo dei mercati azionari globali: l'indice S&P 500 ha perso oltre 5 trilioni di dollari in valore dall'inizio della crisi tariffaria.



Un cambio di rotta tardivo?

La decisione di sospendere temporaneamente i dazi per molti paesi sembra essere un tentativo tardivo di limitare i danni economici e politici causati dalla guerra commerciale. Tuttavia, gli esperti sottolineano che questa mossa potrebbe essere vista come un segnale di debolezza piuttosto che una strategia ponderata. "La verità è che i dazi non funzionano come strumento per ridurre i deficit commerciali," afferma Dani Rodrik, economista di Harvard.



Le critiche si concentrano anche sull'approccio unilaterale dell’amministrazione Trump. Le tariffe definite "reciproche" non si basano su reali accordi bilaterali ma rappresentano misure protezionistiche che isolano ulteriormente gli Stati Uniti sullo scenario globale.

Conclusione La politica commerciale di Donald Trump sembra aver raggiunto un punto critico. Mentre il presidente cerca di giustificare le sue decisioni con dichiarazioni altisonanti sulla protezione dell’economia americana, i dati raccontano una storia diversa: aumento dei costi per consumatori e imprese, rischio recessione e isolamento internazionale. La pausa temporanea sui dazi potrebbe offrire un respiro momentaneo ai mercati, ma resta il dubbio se questa inversione sia sufficiente a riparare i danni già causati.