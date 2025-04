Trump, i dazi e la tregua di 90 giorni: come è nata la notizia fake

STATI UNITI - Giornata di alta tensione sui mercati internazionali, scossi dalle continue oscillazioni sulla questione dei dazi americani. A innescare il panico (e un breve sollievo) è stata un'intervista del consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett, a Fox News. Tutto è partito da una domanda del co-conduttore di "Fox and Friends", Brian Kilmeade, che ha chiesto a Hassett se il presidente Trump stesse valutando una "pausa" di 90 giorni sui dazi, come suggerito dal miliardario Bill Ackman. La risposta affermativa di Hassett ha immediatamente galvanizzato le Borse, che hanno iniziato a recuperare terreno.



Tuttavia, la gioia è durata poco. Poche ore dopo, la Casa Bianca ha diffuso una secca smentita, definendo l'ipotesi di uno stop ai dazi una "fake news". Un dietrofront che ha gettato nuovamente i mercati nel caos, con gli investitori disorientati dalle dichiarazioni contraddittorie. Resta da capire se la gaffe di Hassett sia stata un errore di comunicazione o un tentativo maldestro di sondare il terreno. Quel che è certo è che la politica commerciale di Trump continua a generare incertezza e a mettere a dura prova la stabilità dei mercati globali. L'affermazione incriminata di Hassett, per quanto vaga, ha dimostrato ancora una volta quanto le parole dei funzionari americani possano influenzare l'andamento dell'economia mondiale.

KILMEADE: Would Trump consider a 90 days pause in tariffs?



HASSETT: I think the president is gonna decide what the president is gonna decide ... even if you think there will be some negative effect from the trade side, that's still a small share of GDP pic.twitter.com/3KymvgOwQG

”