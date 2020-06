Trump cancella tweet con slogan su 'white power'

Di fronte all'alzata di scudi e proteste, Donald Trump ha cancellato il tweet con il video in cui suoi sostenitori inneggiano al "white power", il potere dei bianchi. A spingere il presidente a questa, per lui inusuale, marcia indietro il fatto che anche Tim Scott, l'unico senatore repubblicano afroamericano, aveva definito il tweet "offensivo", chiedendo a Trump di "rimuoverlo immediatamente". La Casa Bianca ha poi spiegato che il presidente aveva ritwittato il video senza aver sentito gli slogan razzisti. "Non ha sentito le dichiarazioni fatte, quello che ha visto è stato l'enorme entusiasmo dei suoi molti sostenitori", ha detto il portavoce Judd Deere.