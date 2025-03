Trump boccia il ritratto: "Toglietelo, sono orribile"

STATI UNITI - "In quel quadro sono troppo brutto". Donald Trump contro il ritratto esposto dal governatore del Colorado nel Campidoglio statale. Il presidente degli Stati Uniti non apprezza affatto il dipinto e chiede la rimozione dell'opera. "A nessuno piace una brutta foto o un brutto dipinto di se stesso. Ma il ritratto nel Campidoglio dello Stato del Colorado, esposto dal governatore con i ritratti di tutti gli altri presidenti, distorto a un livello che forse nemmeno io ho mai visto prima. L'artista" Sarah Boardman "ha ritratto anche il presidente Obama e lui è meraviglioso. Ma il mio ritratto è davvero il peggiore. Deve aver perso il suo talento invecchiando. In ogni caso, meglio non avere un quadro se devo avere questo", scrive Trump sul social Truth.

"Molti cittadini del Colorado hanno chiamato e scritto per lamentarsi. In effetti, sono davvero arrabbiati per questo. Per rimuoverlo a loro nome mi rivolgo al governatore della sinistra radicale Jared Polis, estremamente debole contro la criminalità, in particolare per quanto riguarda Tren de Aragua, che ha praticamente preso il controllo di Aurora (non preoccupatevi, l'abbiamo salvata). Jared dovrebbe vergognarsi di se stesso", aggiunge il presidente attaccando il governatore, reo di non aver adottato provvedimenti adeguati contro l'immigrazione illegale e in particolare contro la gang venezuelana dei Tren de Aragua.