Trump blocca i visti per studenti stranieri: stop alle interviste e controlli sui social

STATI UNITI - L’amministrazione Trump ha ordinato alle ambasciate e ai consolati degli Stati Uniti di sospendere la programmazione delle interviste per gli studenti stranieri che richiedono il visto per frequentare corsi negli USA. La misura, riportata da Politico, si basa su un cable firmato dal segretario di Stato Marco Rubio.



Si tratta di un primo passo verso nuove disposizioni che prevedono anche una valutazione dei profili social degli aspiranti studenti.

La campagna restrittiva, inizialmente diretta contro Harvard, è ora estesa a tutte le università americane. Il presidente Trump intende attuare tagli ai finanziamenti destinati all’ateneo di Harvard, tra i più prestigiosi al mondo per la qualità dell’insegnamento, mettendo così in seria difficoltà l’istituto.

