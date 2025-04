Trump attacca Kiev: “Errore far scoppiare la guerra”

STATI UNITI - Donald Trump torna ad accusare l’Ucraina per l’invasione russa. Parlando dallo Studio Ovale durante l’incontro con il presidente di El Salvador Nayib Bukele, l’ex capo della Casa Bianca ha definito un errore aver lasciato scoppiare la guerra con un Paese venti volte più potente.



Trump ha annunciato che alcune proposte per fermare il conflitto in Ucraina saranno presentate a breve.



Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato nuovi raid russi nella notte su diverse città, fra cui Odessa, Slovyansk, Uman, Kharkiv, Sumy e Beryslav.



Zelensky ha affermato che tutti i siti colpiti sono civili, tra cui condomini, negozi e un’area di servizio, smentendo le dichiarazioni del Cremlino secondo cui gli attacchi avrebbero colpito obiettivi militari.



Il leader ucraino ha chiesto sanzioni più severe contro i settori economici russi che finanziano il conflitto e ha invocato responsabilità per chi ha provocato la guerra.