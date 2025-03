Trump annuncia: "Dazi del 25% su auto non prodotte in Usa". Si comincia dal 2 aprile

WASHINGTON (STATI UNITI) - Gli Stati Uniti introdurranno dazi del 25% sulle auto importate, a partire dal 2 aprile. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump, firmando l'ordine esecutivo che sancisce il provvedimento. “Se un’auto è prodotta negli Stati Uniti, non sarà soggetta a tasse. Questa è la nostra liberazione economica”, ha dichiarato, sottolineando l’obiettivo di riportare lavoro e investimenti nel paese. Secondo Trump, la misura favorirà una crescita straordinaria nel settore automobilistico: “In due anni genereremo tra 600 miliardi e un trilione di dollari”. Il piano prevede che i componenti prodotti in America non saranno tassati, anche se assemblati all’estero, e che le aziende già presenti nel paese potranno espandere la produzione senza costi aggiuntivi.

Il provvedimento colpisce tutti i Paesi, inclusa l’Unione Europea, a cui Trump ha attribuito un rapporto commerciale squilibrato a danno degli Usa. La Commissione Europea ha espresso rammarico per la decisione, definendo i dazi un freno all’innovazione e una tassa dannosa per imprese e consumatori. Bruxelles valuterà ora possibili contromisure, ribadendo l’intenzione di difendere i propri interessi economici. L’introduzione delle tariffe si inserisce in una più ampia strategia di reciprocità commerciale voluta dalla Casa Bianca, con l’obiettivo di colpire le economie che, secondo Trump, hanno beneficiato a scapito degli Stati Uniti.