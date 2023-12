Truffe con criptovalute, arrestato promotore finanziario

VERONA - Un promotore finanziario 27enne veronese, residente in provincia ma di fatto con casa negli Emirati Arabi Uniti, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di abusivismo finanziario. Per l'uomo è stata disposta la misura cautelare dei domiciliari. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Verona e condotte dai Finanzieri del locale Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria, hanno preso avvio dall'approfondimento di numerose querele per truffa presentate da decine di veronesi. L'attività delle Fiamme Gialle ha consentito di ricostruire il modus operandi di un promotore finanziario 27enne, il quale, almeno dal 2021, anche mediante i propri profili su social network - seguiti da oltre 26 mila followers - promuoveva la propria immagine come persona di grande successo in ambito finanziario (ostentando, peraltro, un elevato tenore di vita) e pubblicizzava eventi e società attive nel mondo degli investimenti in criptovalute.

È stato accertato, inoltre, che il ventisettenne organizzava e partecipava, quale relatore, a convegni sul tema della moneta virtuale, in occasione dei quali proponeva e collocava abusivamente prodotti e servizi d'investimento finanziario. Attraverso la sua condotta illecita, il "promotore" - anche con l'ausilio di altre persone a loro volta indagate - induceva in errore i risparmiatori attraverso proposte di investimento a condizioni estremamente favorevoli, promettendo loro un rendimento "sicuro" e ingente. La negoziazione degli investimenti in realtà avveniva in assenza delle autorizzazioni previste dal Testo Unico della Finanza. Al momento, il profitto del reato è stato quantificato in oltre 500 mila euro, corrispondenti al totale degli importi illecitamente accumulati e sottratti dagli indagati ai diversi soggetti truffati.