Truffe in ambito immobiliare, due indagati e sequestri

VENEZIA - La Guardia di finanza, su delega della Procura della Repubblica di Venezia, ha sequestrato un milione di euro ad una coppia di padovani ritenuti socialmente pericolosi per la normativa antimafia. I due coniugi sono indagati per una serie di illeciti e nell'ambito della gestione di patrimoni immobiliari con truffe, bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale. I due sono risultati titolari di 5 società, tra Veneto e Lazio, proprietarie di 8 fabbricati e 13 terreni. Oggetto di confisca, in particolare, un agriturismo nel padovano. Ad indirizzare gli investigatori sulle attività illecite sarebbe stata la mole di proprietà in contrasto con gli esigui redditi e una serie di truffe in operazione di compravendita nell'ambito immobiliare.