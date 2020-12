Truffavano gli anziani fingendo di essere tecnici del gas: espulsi

PORDENONE - Arrivano in albergo: il sistema elettronico scopre che sono gravati da parecchi precedenti, soprattutto per truffa ad anziani. E scatta il foglio di via.



Nell’ambito dei dispositivi di sicurezza e prevenzione sul territorio attuati dalla Questura di Pordenone, nella mattinata di martedì 15 dicembre, perveniva alla Sala Operativa una segnalazione “alert System”, concernente due uomini appena giunti in un albergo del capoluogo.



Sono stati subito sviluppati i precedenti dei due soggetti, rispettivamente un 30enne albanese residente nella provincia di Brescia ed un 33enne cittadino italiano residente a Verona, i quali risultavano essere gravati da numerosi e svariati precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio mediante la frode.



Ergo, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante e della Squadra Mobile sono andati all’albergo rintracciando le due persone, poi identificate ed invitate in Questura.



Gli agenti hanno accertato come i due uomini fossero giunti in città con una vettura presa a noleggio in provincia di Trento, verificando come la segnalazione “alert System” fosse relativa alla commissione da parte degli stessi dei reati di truffe ai danni di anziani con il metodo del “tecnico del gas” che installa senza ragione attrezzature per ottenere denaro.



Entrambi risultavano essere altresì gravati a vario titolo per delitti contro la Pubblica Amministrazione, associazione a delinquere finalizzata a commettere delitti contro il patrimonio e contro la fede pubblica.



Sussistendone quindi i presupposti normativi, il Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio ha disposto il Foglio di Via Obbligatorio con allontanamento dal territorio della provincia di Pordenone per anni tre, con l’intimazione di fare immediato ritorno nei rispettivi Comuni di dimora.



Sempre nella giornata di martedì 15 dicembre segnalazione di una violenta lite all’interno di un appartamento di Pordenone.



Identificate quattro persone, una delle quali, un 39enne cittadino marocchino, aveva colpito al capo con un ferro da stiro uno dei presenti, provocandogli una ferita lacero-contusa.



I contendenti venivano quindi accompagnati presso il locale Pronto Soccorso ove si rendeva necessario un ulteriore intervento del personale delle Volanti in quanto i due venivano nuovamente “alle mani”.



All’esito degli accertamenti si riscontrava come il 39enne cittadino marocchino risultava gravato da numerosi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, resistenza a P.U., lesioni personali aggravate, minacce, ricettazione e contraffazione e abusivismo commerciale, essendo, altresì, destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale non ottemperato.



Il Questore della Provincia di Pordenone ha disposto l’accompagnamento e collocamento del cittadino marocchino presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo (GO) e mercoledì personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura ha eseguito l’accompagnamento al fine del successivo e definitivo allontanamento dal Territorio Nazionale.