Truffano anziani fingendosi avvocato e carabiniere: arrestati

UDINE – Un uomo di 36 anni e una donna di 28, entrambi originari di Napoli, sono stati arrestati a Udine in flagranza di reato dopo aver truffato una coppia di anziani in via Montello. Spacciandosi rispettivamente per un avvocato e un carabiniere, i due avevano convinto i coniugi a consegnare gioielli e un orologio Rolex come presunta cauzione per un incidente – in realtà inesistente – che avrebbe coinvolto la figlia.

Gli agenti della Squadra Mobile, che stavano monitorando i sospetti da ore, li hanno fermati all’uscita dell’abitazione con la refurtiva. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti altri preziosi, sottratti con modalità analoghe nel Padovano e in altre zone della regione.

Il G.I.P. di Udine, Matteo Carlisi, ha convalidato l’arresto, disponendo gli arresti domiciliari per l’uomo e l’obbligo di dimora per la donna, entrambi a Napoli. I due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Le autorità invitano chiunque sia stato vittima di truffe simili a contattare la Squadra Mobile di Udine per facilitare il riconoscimento degli oggetti recuperati. L’indagine prosegue per accertare ulteriori episodi riconducibili alla coppia.