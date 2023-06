Truffa telefonica, vede sparire 30 mila euro dal conto postale

VICENZA - Ammonta a 30 mila euro il danno subito da una signora di Vicenza, vittima di una truffa telefonica. Secondo quanto raccontato ad una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia e poi denunciato in Questura, e' stata contattata nel pomeriggio al telefono da uomini che, spacciandosi per addetti alla sicurezza di Poste Italiane, sono riusciti a raggirarla facendole credere che suo figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che si trovava in custodia presso una caserma delle forze dell'ordine poiche' sorpreso alla guida di un'auto priva di assicurazione.

Subito dopo la prima telefonata, la vittima ha ricevuto a ripetizione altre chiamate, da uomini diversi, che alla fine sono riusciti a farsi dare i dati sensibili del conto corrente postale. Una volta lanciato l'allarme, dopo essersi insospettiva del fatto, sono stati gli stessi agenti ad accompagnare all'Ufficio Postale la signora, che ha appreso dell'ammanco della cifra dal suo conto. La Polizia postale ha gia' dato inizio alle attivita' di indagine. (ANSA).