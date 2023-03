Truffa sentimentale via web, la vittima aveva pagato sedicimila euro: tre denunce

VERONA - I carabinieri di San Giovanni Ilarione (Verona) hanno sventato una truffa su internet, la cosiddetta "Romance Scam", ai danni di una 60enne residente nella Val d'Alpone che aveva versato oltre 16 mila euro. La "truffa alla nigeriana", o "nigerian scam", consiste nell'ingannare la vittima spacciandosi per una persona ricca che, per problemi vari, non riesce a sbloccare un'ingente somma di denaro che gli deve essere resa e che si trova momentaneamente bloccata presso un istituto di credito. Ma c'è anche la variante del raggiro rivolto a donne sole, psicologicamente fragili e vulnerabili, con le quali gli 'scammer', fingendosi persone importanti o professionisti di alto livello, intrecciano sui social relazioni virtuali facendo leva su sentimenti di pietà e compassione, e inducnedole a versamenti di denaro, anche molto cospicui.

Lo scorso luglio, la 60enne era stata contattata tramite Facebook messenger: l'uomo si era presentato come un noto cantante italiano, chiedendo alla vittima di anticipare una piccola somma di denaro che le avrebbe poi restituito, con la promessa che i due si sarebbero a breve conosciuti di persona. A questa richiesta, ne sono seguite altre, per un totale di oltre 16.000 euro. Dopo essersi resa conto di essere stata truffata, la donna si è rivolta ai carabinieri che hanno identificato i tre truffatori, tutti nigeriani domiciliati in Italia, sequestrando così i loro conti correnti.