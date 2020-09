Truffa dello specchietto, gli spillano 300 euro

SACILE – Truffa dello specchietto, spillano 300 euro a un pensionato: l’episodio è accaduto a Sacile.



L’uomo, 78 anni, residente nella cittadina pordenonese, è stato vittima della truffa accaduta lo scorso 8 settembre in via Iacchin.



Uno sconosciuto aveva costretto il pensionato a fermare la marcia del proprio veicolo e l’ha accusato di avergli rotto lo specchietto retrovisore della sua autovettura.



Avendogli raccontato della possibilità di non incorrere negli aumenti della polizza assicurativa, il malcapitato ha consegnato al truffatore 300 euro. Quest’ultimo poi ha fatto perdere le proprie tracce.



Si tratta della classica truffa dello specchietto: gli autori fermano le vittime con gli specchietti già danneggiati. E con una scusa le accusano del danno.



In questi casi gli episodi devono essere subito segnalati ai Carabinieri chiamando al 112.