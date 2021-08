Truffa dell'abbraccio sulla spiaggia

LIGNANO - Truffa dell’abbraccio anche al mare. L’episodio è accaduto martedì a Lignano Pineta.

Una donna ha incrociato un turista e fingendo di conoscerlo come amico di vecchia data. E con la più classica delle tecniche l’ha abbracciato sfilandogli il costoso rolex che aveva al polso.



L’uomo si è accorto del furto solo qualche secondo più tardi, sufficiente però alla donna per far perdere le proprie tracce col bottino.

Immediata la chiamata ai Carabinieri: sul posto i militari dell’Arma di Latisana che stanno indagando per risalire all'identità della responsabile.