Truffa dell'abbraccio a Castelfranco, denunciata una donna

CASTELFRANCO - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato M.M., 37enne di origini romene già con pregiudizi a carico.

I militari dell’Arma della Castellana sono così riusciti a risalire all’identità della donna che nella mattinata del 17 maggio scorso, dopo aver avvicinato un 82enne del luogo nei pressi della sua abitazione mentre stava rincasando, gli aveva afferrato con insistenza il braccio sinistro simulando un “abbraccio”, per poi lasciarlo andare (apparentemente facendo credere all’anziano di aver ceduto alla mossa di questi per divincolarsi) ed allontanarsi rapidamente.

Solo successivamente, tuttavia, il malcapitato si accorgeva che gli era stato sfilato l’orologio in oro e acciaio che teneva al polso, dall’elevato valore anche affettivo, avendolo ricevuto in regalo, in occasione di un suo compleanno, dalla propria consorte.



Grazie ai riscontri acquisiti - sovente, come nel caso della straniera in questione, gli autori di questi reati sono noti per la “serialità” delle proprie malefatte - i militari dell’Arma hanno stretto il cerchio delle possibili sospettate, giungendo a M.M., che veniva poi riconosciuta dal denunciante quale autrice del furto in suo danno.



Le investigazioni dei Carabinieri proseguiranno ora per verificare se l’indagata possa aver compiuto altri “colpi” con analogo “modus operandi” verificatisi in Provincia.