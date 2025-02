Truffa da 363mila euro: arrestato 47enne, ai domiciliari con braccialetto elettronico

BELLUNO - Un 47enne di origine marocchina, residente a Ponte nelle Alpi, è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico su ordine della Sezione del Riesame del Tribunale di Trieste. L’uomo è accusato di circonvenzione di incapace aggravata per aver sottratto un totale di 363.800 euro a quattro persone fragili tra le province di Belluno e Pordenone. Le indagini della Guardia di Finanza di Belluno, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, avevano portato all’arresto dell’indagato nel settembre scorso, con la custodia cautelare in carcere. L’uomo avrebbe approfittato delle condizioni di vulnerabilità delle vittime per ottenere ingenti somme di denaro. Secondo gli accertamenti medico-legali, le persone raggirate erano in uno stato di manifesta incapacità di autodifesa. Dopo aver confessato gli addebiti e promesso il risarcimento, l’indagato aveva ottenuto la revoca del carcere con l’obbligo di firma, ma il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione, ritenendo concreto il rischio di reiterazione del reato, anche per la sua attività lavorativa di venditore porta a porta. La Cassazione ha infine confermato la misura restrittiva e condannato il 47enne al pagamento delle spese processuali.