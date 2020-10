Truffa e appropriazione indebita, imprenditore arrestato

VITTORIO VENETO - Nella mattinata odierna due soggetti destinatari di altrettanti provvedimenti restrittivi emessi dall'Autorità Giudiziaria sono stati arrestati da militari dell'Arma in provincia di Treviso.



In particolare i Carabinieri della Stazione di Vittorio Veneto hanno rintracciato e posto agli arresti domiciliari un imprenditore 63enne del posto, pregiudicato, condannato ad 1 anno e 9 mesi dal Tribunale di Treviso per i reati di truffa e appropriazione indebita.



Mentre i Carabinieri della Stazione di Conegliano hanno rintracciato e posto ai domiciliari un cittadino italiano del posto classe 1994 che doveva scontare 4 mesi di reclusione per guida in stato di ebbrezza, condanna emessa dal Tribunale di Venezia per reato commesso nel 2015 nel veneziano.