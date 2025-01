Trovato in una pozza di sangue: 24enne in gravi condizioni

MESTRE - Un cittadino tunisino di 24 anni è stato trovato gravemente ferito nella notte tra sabato e domenica in viale Vespucci, vicino al centro di Mestre. Il giovane giaceva a terra, immerso in una pozza di sangue, quando è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Angelo, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Rimane in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri stanno ricostruendo un quadro che potrebbe ricondurre a una violenta rissa, forse un regolamento di conti tra stranieri. Secondo una prima ricostruzione, il giovane potrebbe essere stato abbandonato nel punto del ritrovamento dai suoi aggressori. L’episodio sarebbe avvenuto nei pressi del cimitero di Marghera, dove gli investigatori hanno trovato significative tracce di sangue.

Gli accertamenti proseguono per chiarire le dinamiche e identificare i responsabili.