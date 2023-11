Trovato un corpo di giovane donna durante ricerche Giulia

PORDENONE - Il corpo di una giovane donna è stato trovato stamane dai vigili del fuoco nella zona di Barcis, in provincia di Pordenone, durante le ricerche di Giulia Cecchettin. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate.

E' in corso il riconoscimento per accertare se la salma sia effettivamente quello della giovane scomparsa da una settimana assieme all'ex fidanzato Filippo Turetta. Il corpo è stato recuperato, stando alle prime i formazioni, in un canalone che si trova tra la zona del lago di Barcis e Piancavallo. Gli investigatori sono arrivati sul posto, e si attende di capire se i primi riscontri possano o meno confermare che si tratti di Giulia Cecchettin.

