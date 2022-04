Trovato un cadavere dentro ad una cabina del telefono

PADOVA - Un uomo, molto probabilmente straniero, è stato trovato cadavere all'interno di una cabina telefonica in via Bachelet, a Busa di Vigonza (Padova). La scoperta è stata fatta da un passante, quando la persona era già priva di vita.



L'uomo aveva il filo della cornetta telefonica avvolto intorno al collo. L'ipotesi più probabile, sarebbe quella di un suicidio. I Carabinieri stanno facendo gli accertamenti, e cercando di dare un'identità alla vittima. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.



Al momento non trapelano altre notizie sull'accaduto ma vista l'indicazione di una probabile origine straniera è ipotizzabile che sia stata dedotta dal suo aspetto non caucasico. Pare evidente che fino a quando non sarà accertata l'identità dell'uomo sarà difficile, per gli inquirenti, stabilire con precisione cosa sia successo e soprattutto se vi siano ragioni valide per ipotizzare una causa della morte diversa dall'atto volontario. OT

