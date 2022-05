Trovato senza vita nel parcheggio

MESTRE - Nel pomeriggio di giovedì un uomo di cinquant’anni è stato trovato senza vita in un parcheggio di via Dante, poco distante dalla stazione ferroviaria di Mestre. L’uomo sarebbe originario della provincia di Padova.



Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e della polizia di stato; vane le manovre di salvataggio tentate sull’uomo.



La zona è nota per lo spaccio di eroina e le morti dovute all’assunzione della sostanza; nonostante i tanti interventi delle forze dell’ordine, compresa la retata del 2018, il traffico non si è mai fermato.