Trovato senza vita nel Nevegal: fine tragica dopo dieci giorni di ricerche -VIDEO

SOSPIROLO (BELLUNO) - È stato ritrovato senza vita in un canale del Nevegal, nel territorio di Sospirolo (Belluno), il corpo di Luca Andriolo, il broker di 59 anni originario di Mestre, scomparso da dieci giorni. A individuare il cadavere è stato un sorvolo dell’elicottero dei vigili del fuoco, con a bordo personale del Soccorso alpino. L’uomo sarebbe scivolato lungo il versante ovest, finendo rovinosamente in un canalone.



Le ricerche, partite mercoledì su segnalazione dei familiari, sono state intensificate ieri con il supporto dell’elicottero dell’Air Service Center, che ha portato i soccorritori in quota sulle principali cime raggiungibili dalla zona dove era stata trovata l’auto: Sperone, Croce di Susin, Croce Visentini, Croce de Fornel. Sul libro di vetta della Croce di Susin, è stata ritrovata la firma di Andriolo, datata 1° aprile. Andriolo era residente da circa un anno in Nevegal, dove aveva scelto di vivere. Lascia la sorella, residente a Preganziol.