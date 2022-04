Trovato senza vita nel giardino del ricovero notturno

MESTRE - Cadavere ritrovato nel giardino: è accaduto mercoledì verso mezzogiorno in un luogo appartato di un giardino esterno in una Casa dell’Ospitalità a Mestre.

Si tratta di un cittadino egiziano di 40 anni, M.H.. Inutile la chiamata ai carabinieri e ai soccorsi: per l’uomo non c’era niente da fare. L’egiziano era un senzatetto ed era sottoposto ad obbligo di firma in caserma dei carabinieri.



Sul posto anche il medico legale, che ha escluso una morte violenta. L’uomo potrebbe essere stato colpito da un malore, prevista l’autopsia.