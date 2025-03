Trovato senza vita in casa, aveva 37 anni

RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PADOVA) – La notizia è stata ufficializzata dall'Aia. Il calcio a 5 veneto perde una figura di riferimento: Alberto Fantin, apprezzato arbitro e membro attivo della Sezione AIA di Padova, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Reschigliano, frazione di Campodarsego. La notizia ha lasciato sgomenta l'intera comunità arbitrale. Originario di Cadoneghe, Fantin aveva iniziato il percorso arbitrale nel calcio a 5, raggiungendo la CAN 5 nel 2018. Grazie alla sua competenza e professionalità, si era affermato tra i migliori direttori di gara italiani, ottenendo anche il titolo di miglior arbitro del Veneto.

Impegno per i giovani e la sezione

Oltre all'attività in campo, Fantin era un punto di riferimento per gli arbitri emergenti. In qualità di consigliere sezionale, si era dedicato con passione alla formazione dei nuovi direttori di gara, ricoprendo il ruolo di tutor. Nel dicembre 2024 aveva iniziato l'esperienza da osservatore arbitrale, confermando il suo impegno costante per la crescita del movimento. L’improvvisa scomparsa, a soli 37 anni, ha suscitato una grande ondata di cordoglio. Messaggi di affetto e stima sono comparsi sui social da colleghi, amici e appassionati di calcio a 5. Anche l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha espresso il proprio dolore con un comunicato ufficiale.